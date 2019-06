(ANSA) - MATERA, 19 GIU - Una sfilata dedicata alle "Donne in Rosa", che hanno affrontato il tumore del seno e che saranno protagoniste domani, giovedì 20 giugno, in piazza San Francesco a Matera, dalle ore 20.30. L'evento, intitolato "Bella come sei" e che rientra nelle iniziative per "Race for The Cure", è stato presentato stamani, in una conferenza stampa, nella sala Mandela del Municipio.