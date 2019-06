"Impegno per attività legate al sociale"

(ANSA) - POTENZA, 12 GIU - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a Potenza "ha accolto" nel palazzo della giunta l'arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Giuseppe Caiazzo. "Tra gli argomenti affrontati - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta - la necessità di rafforzare le sinergie esistenti per valorizzare maggiormente il ruolo svolto dalla chiesa tra la gente e sul territorio. A questo proposito, il governatore ha garantito il proprio impegno per l'individuazione di possibili canali di finanziamento, a partire dai fondi europei, da destinare agli organismi religiosi per le attività legate al sociale realizzate in molte aree della Basilicata".