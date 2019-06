Potenza, Guarente vicino alla vittoria

(ANSA) - POTENZA, 10 GIU - Confermando una tendenza inaugurata nelle elezioni regionali del 24 marzo scorso - quando il centrodestra ha conquistato per la prima volta la Regione Basilicata - Mario Guarente (Lega) "vede" ormai la vittoria nel ballottaggio per diventare sindaco di Potenza.

Nel comitato elettorale del candidato della Lega - sostenuto dal centrodestra - la festa è già cominciata, mentre vi è ancora cautela (ma non più il grande ottimismo dei primi scrutini) nel comitato di Valerio Tramutoli (Basilicata possibile): "Il nostro progetto politico - ha detto Tramutoli - nato quattro mesi fa ha ottenuto un buon risultato e andrà avanti: si tratta di una altro modo di fare politica. E' un buon segnale per il Mezzogiorno e per la democrazia".