Arena del Sole: c'è l'agibilità

(ANSA) - MATERA, 10 GIU - A Matera "la Commissione di vigilanza pubblico spettacolo ha rilasciato parere favorevole definitivo all'agibilità della Arena del Sole", dove lo scorso 19 gennaio si è svolta la prima parte della cerimonia inaugurale dell'anno da Capitale europea della Cultura 2019.

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale è specificato che "la struttura polifunzionale per le arti performative potrà quindi essere utilizzata per lo svolgimento di concerti, attività teatrali e altri eventi culturali. La struttura all'aperto avrà una capienza massima di cinquemila persone in piedi o, in alternativa, di 3.408 posti a sedere".