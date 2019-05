Potenza,in campo Carabinieri della "Sos"

(ANSA) - POTENZA, 30 MAG - Un'unità dei Carabinieri della "Squadra operativa di supporto" in forza all'ottavo reggimento "Lazio", con sede a Roma, è stata utilizzata a Potenza durante i giorni della festa patronale per aumentare la sicurezza in città. Lo ha reso noto il comando provinciale di Potenza dell'Arma, precisando che la "Sos" è una unità speciale antiterrorismo "messa in campo dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in seguito agli attentati terroristici che nel tempo hanno colpito l'Europa".