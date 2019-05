Elisoccorso notturno, 3 misure cautelari

(ANSA) - POTENZA, 30 MAG - Tre misure cautelari personali sono state eseguite oggi dalla Guardia di Finanza a carico di persone indagate in un'inchiesta per truffa aggravata e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, relativa alla "procedure di affidamento del servizio di elisoccorso notturno da parte del Dires della Regione Basilicata". In particolare, il direttore del Dires Basilicata è stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio per sei mesi, mentre per due dipendenti della società Babcock Mcs è stato deciso il divieto di dimora in Basilicata.