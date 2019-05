(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - Quattro ditte operanti nel settore della gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, sono state controllate dai Carabinieri del Noe in Basilicata. In ciascuna delle imprese controllate, sono stati accertati "casi di violazione delle normativa ambientale". I controlli sono avvenuti in tre ditte con sede in provincia di Matera e in una con sede nel Potentino.