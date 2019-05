Scuola: Cicala, "memoria è identità"

(ANSA) - POTENZA, 13 MAG - "La memoria è identità, ci permette non solo di ricordare ma anche di tramandare usi e costumi e di identificarci come comunità. La memoria ci permette di elaborare i processi storici e costruire nuove basi per il presente e il futuro con maggiore senso civico e consapevolezza.

La memoria è come un'immensa biblioteca dalla quale attingere, dove ognuno di noi può trovare grandi insegnamenti di vita e dove le nostre comunità orientano azioni rivolte all'unione e alla cooperazione".

Così, in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'assemblea, il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, intervenendo al termine del progetto "Cittadinanza attiva - Percorso sulla memoria" promosso dall'assemblea che si è svolto oggi a Potenza.