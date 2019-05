Airbnb, 280 mila candidati per Grottole

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Oltre 280 mila persone da tutto il mondo per salvare il piccolo borgo di Grottole. Sono tanti i candidati pronti a fare le valigie e trasferirsi per salvare il paesino nei dintorni di Matera dallo spopolamento. Tanto da lasciare di stucco gli stessi abitanti. L'iniziativa Italian Sabbatical, ideata da Airbnb e promossa dalla onlus Wonder Grottole, offrirà la possibilità di trasferirsi tre mesi, diventando volontari per l'associazione impegnata a rilanciare un centro storico bellissimo ma che conta purtroppo solo 300 abitanti. Ad essere scelti per la loro motivazione a intraprendere il viaggio e per la loro disponibilità a condividere le proprie capacità professionali dopo una dura selezione sono stati 5 volontari (3 uomini e 2 donne) con esperienze diverse (sono un pompiere, una fotografa, una guida culturale, un ingegnere e un insegnante). Ad arrivare a Grottole il 5 giugno saranno Pablo Colangelo (35 anni), Anne Tachado (24), Helena Warren (45), Remo Sciubba (62) e Darrell Pistone (61 anni).