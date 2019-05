Cdc Basilicata: nasce 'Asset'

(ANSA) - POTENZA, 3 MAG - Il sistema camerale lucano ha "definito l'ultimo passaggio del processo di riorganizzazione: in seguito alla fusione tra le aziende speciali Cesp e Forim e di Unioncamere Basilicata, è nata l'Azienda speciale sviluppo economico e territoriale (Asset) della Basilicata", con sedi a Matera e Potenza.

Il presidente del nuovo organismo è Angelo Tortorelli, ex presidente della Camera di commercio di Matera: Il cda è composto da Piergiorgio Quarto, Antonio Miele, Giambattista Lorusso e Sara Grieco (tutti consiglieri camerali). Asset Basilicata "avrà - è scritto in una nota - 25 unità di personale a tempo indeterminato, avendo acquisito i contratti di lavoro già in essere con le aziende incorporate e con Unioncamere Basilicata, che a sua volta viene liquidata in base alla legge di riforma del sistema camerale nazionale".