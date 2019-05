1 maggio, cortei in tutta Italia per la Festa dei lavoratori. FOTO

Le città italiane scendono in piazza per ricordare le battaglie operaie per la conquista di diritti e sicurezza sul lavoro e per chiedere maggiori tutele. A Torino, i manifestanti No Tav si sono scontrati con la polizia. GLI AGGIORNAMENTI - IL PRIMO MAGGIO NEL MONDO