Matera 2019: servizi di cura per turisti

(ANSA) - MATERA, 29 APR - I turisti in visita a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, e in alcuni centri della provincia, potranno fruire di servizi gratuiti di telemedicina come l'elettrocardiogramma e la relativa refertazione, recandosi in farmacia. Il progetto, denominato "Progetto cuore Matera 2019", nasce da un'intesa tra la Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia (Federfarma), Vim farmaceutici e Cardio On Line Europe. L'iniziativa coinvolge 25 farmacie che, per tutto il 2019, avranno a disposizione un elettrocardiografo analogico.