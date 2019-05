1 maggio: Festa del Lavoro a Ferrandina

(ANSA) - POTENZA, 26 APR - "La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale" è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per la festa dei lavoratori che, in Basilicata, si svolgerà il 1 maggio a Ferrandina (Matera) in collaborazione con l'amministrazione comunale con un corteo in partenza alle ore 9.30 da via Matteotti a cui seguirà il comizio alle ore 11 in piazza Plebiscito. I dettagli sono stati illustrati stamani, a Potenza, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato i segretari lucani di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro, e il sindaco di Ferrandina, Gennaro Martoccia.