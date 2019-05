Buoni servizio per assistenza disabili

(ANSA) - POTENZA, 18 APR - E' stata approvata una misura di sostegno per chi vive in condizioni "di disabilità grave e in situazioni di fragilità economica", con un avviso pubblico - adottato dalla giunta regionale della Basilicata - con risorse finanziarie del Po Fse Basilicata 2014-2020, e una dotazione di tre milioni di euro, che prevede "la concessione di buoni servizio per garantire un'adeguata assistenza al domicilio, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali".