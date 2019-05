Povertà: contrasto con i fondi europei

(ANSA) - POTENZA, 15 APR - La Regione Basilicata ha destinato circa 16,3 milioni di euro, da finanziamenti europei del Fondo sociale 2014-2020, e del Pon inclusione, per i percorsi di inclusione sociale e per i progetti sperimentali di contrasto alla povertà nei nove ambiti territoriali lucani, e per progetti specifici a Potenza e Matera. Le iniziative e i progetti messi in campo in questi anni sono stati illustrati nel pomeriggio, a Potenza, nel corso del convegno su "Contrasto alla povertà e percorsi sperimentali di inclusione".