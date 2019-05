A Lucania tre premi a festival Houston

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Lucania Terra Sangue e Magia di Gigi Roccati ha vinto tre Grand Jury Remi Award al 52 WorldFest Houston International Film Festival come miglior film straniero, migliore attrice (Angela Fontana) e miglior montaggio (Annalisa Forgione). Il film sarà presentato alla 10.a edizione del Bif&st- Bari International Film Festival nella sezione Nuovo Cinema Italiano. Prodotto da Fabrique Entertainment in associazione con Moliwood Films in collaborazione con Rai Cinema sarà distribuito da 102. Il film racconta di un mondo magico e inaccessibile, racchiuso tra le montagne e il mare. Qui vivono Rocco e Lucia, un padre severo, legato alla terra come un albero ed una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre, che ha il dono di vedere e sentirne l'anima. Storia antica dei giorni nostri, in un mondo dei vinti in cui si accende una luce di speranza, incarnata da una giovane che assiste allo scontro fatale tra suo padre contadino e chi ne avvelena i campi, in un viaggio commovente intriso di magia e redenzione