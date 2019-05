Domani la Coldiretti scenderà in piazza

(ANSA) - POTENZA, 11 APR - Coldiretti Basilicata scenderà in piazza domani, 12 aprile, alle ore 10.30, nel centro storico di Potenza. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'organizzazione di categoria lucana è specificato che in piazza Mario Pagano sono "attesi cento trattori e 1.500 agricoltori provenienti da tutta la regione" per manifestare contro "i troppi ritardi nella erogazione dei premi comunitari, il blocco di alcuni bandi utili allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale ed i ritardi nella istruttoria dei bandi del Psr Basilicata per le poche risorse umane a disposizione".