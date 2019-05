Matera 2019, occhialini da temponauta

(ANSA) - MATERA, 10 APR - Per promuovere il "passaporto" per assistere (al prezzo unico di 19 euro) a tutte le manifestazioni previste durante il 2019 - anno di Matera Capitale europea della Cultura - e "il concetto di cittadino temporaneo", saranno in vendita dall'11 aprile nella città dei Sassi "gli occhialini da temponauta".

Si tratta di un'iniziativa della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per raggiungere uno dei traguardi indicati nel dossier di candidatura della città, "ovvero - ha spiegato il direttore generale della Fondazione, Paolo Verri - di un turista che non si ferma a osservare passivamente la straordinaria bellezza della città, ma vive e respira questi luoghi, magari anche producendo qualcosa per sé e per gli altri".