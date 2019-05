Fondi per digitalizzare le imprese

(ANSA) - POTENZA, 9 APR - La Camera di commercio mette a disposizione 150 mila euro per la digitalizzazione delle imprese lucane: domani, 10 aprile, partirà infatti il nuovo bando nazionale per i "voucher 4.0" delle Camere di commercio "per permettere alle aziende italiane di agganciare la quarta rivoluzione industriale".

Per ciascuna impresa - è scritto in una nota - saranno messe a disposizione risorse fino a diecimila euro, che potranno essere investite non più solo in formazione e consulenza (come avveniva nelle precedenti edizioni del progetto), ma anche per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e software 4.0 da inserire in azienda fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili.