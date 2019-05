Autismo: "Nessuno si senta più solo"

(ANSA) - POTENZA, 2 APR - "Oggi, e purtroppo solo oggi, in Italia si ricordano le persone affette da autismo. Un dramma che coinvolge migliaia di famiglie italiane che sono costrette a vivere in totale solitudine questo terribile male. Anche in Basilicata ci troviamo di fronte a questo silenzio e a questa solitudine. Sarà mio impegno, non appena insediato, fare in modo che nessuno si senta più solo. Lo dobbiamo alle famiglie e ai nostri figli". Lo ha detto, in una nota, il neo eletto presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.