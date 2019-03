Percorsi e consigli, Guida a Matera '19

(ANSA) - MATERA, 1 MAR - Quasi 300 pagine, percorsi provati realmente prima di essere descritti al lettore: sono soltanto due delle caratteristiche della Guida di Matera - Capitale europea della Cultura 2019 - in abbinamento con il quotidiano "la Repubblica", già nelle edicole italiane ma in vendita anche in libreria, online su Amazon, Ibs e sullo store online de "Le Guide di Repubblica". Si tratta un progetto editoriale realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata, che propone percorsi scelti per valorizzare le bellezze della regione a partire da Matera con i tesori del territorio.