Ghetto Felandina: "Pronte le misure"

(ANSA) - POTENZA, 1 MAR - "Sono pronte le misure regionali per l'intervento di accoglienza anticaporalato nell'area del Metapontino per eliminare il ghetto 'Felandina'". Lo annuncia, in un comunicato, Pietro Simonetti del Coordinamento politiche Migranti della Regione Basilicata. Il progetto "presentato al Ministero del Lavoro nello scorso maggio dello scorso anno - ha aggiunto Simonetti - è stato approvato e finanziato per l'accoglienza di 150 migranti stagionali. La Regione attende l'accreditamento dei fondi per l'adozione dell'avviso pubblico per il sito di accoglienza".