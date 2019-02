Matera 2019, in scena Arturo Brachetti

(ANSA) - MATERA, 28 FEB - Matera 2019: "E' la realtà immaginata quella che ci rende più felici". In scena Arturo Brachetti. Ad impreziosire il programma di Matera 2019, Capitale europea della Cultura, ritorna, dopo il cammeo per la cerimonia inaugurale, uno dei pochi artisti italiani famoso e apprezzato a livello internazionale. Su invito della Fondazione Matera Basilicata 2019 sarà a Matera in scena alla Cava del Sole giovedì 7 marzo alle ore 21 e venerdì 8 marzo, per chiudere il suo nuovo one man show: "Solo". Per l'accesso ai due spettacoli di Brachetti sono obbligatori il "passaporto" e la prenotazione (massimo due a persona).