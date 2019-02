Trerotola,pubblico funzioni come privato

(ANSA) - POTENZA, 27 FEB - "Le strutture pubbliche devono essere efficienti e funzionare come quelle private: in riferimento alla sanità, questo significa che le liste di attesa infinite non devono esistere": lo ha detto ai giornalista stamani, a Potenza, Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata nelle elezioni del prossimo 24 marzo. Trerotola si è detto "orgogliosissimo di mio padre ma - ha aggiunto - non ho seguito le sue tracce. Riguardo alle estrazioni petrolifere ha spiegato: "Quello del petrolio è un settore importantissimo per l'economia lucana ma la tutela dell'ambiente è imprescindibile". Infine, in relazione all'immigrazione, Trerotola ha detto di essere "aperto ma credo che il fenomeno vada controllato".