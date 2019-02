(ANSA) - POTENZA, 26 FEB - E' in netto miglioramento la situazione in Basilicata dove non nevica più da diverse ore ma, a causa delle basse temperature della scorsa notte, il pericolo maggiore è rappresentato dal ghiaccio. E proprio per il pericolo ghiaccio, ieri sera, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, e quelli di una ventina di altri comuni lucani hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.