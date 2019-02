Matera 2019: navette per aeroporto Bari

(ANSA) - MATERA, 16 FEB - La Giunta comunale di Matera (città Capitale europea della Cultura 2019) ha approvato "lo schema di accordo di collaborazione con la Provincia di Matera per lo svolgimento dei servizi navetta con autobus per l'aeroporto di Bari e per la stazione ferroviaria di Matera-Ferrandina". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale materana, evidenziando che "l'accordo prevede l'attivazione di dieci corse aggiuntive da e per l'aeroporto di Bari Palese e di quattro corse aggiuntive da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina (Matera)".