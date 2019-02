(ANSA) - POTENZA, 12 FEB - I licei sono "in testa alle preferenze" degli studenti lucani che scelgono la scuola superiore, con una percentuale di iscrizioni on line che ha raggiunto il 56,05 per cento (rispetto al 44,4 per cento del dato nazionale). Lo ha reso noto l'Ufficio scolastico regionale della Basilicata. Inoltre, "la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di iscritti negli istituti professionali (16,94 per cento)".



