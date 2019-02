Matera Capitale del circo contemporaneo

(ANSA) - MATERA, 8 FEB - Dal 14 febbraio al 17 marzo, per cinque fine settimana, Matera Capitale europea della Cultura 2019 ospiterà il progetto "Circus +, il meglio del circo contemporaneo creato in Europa". Lo ha reso noto la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Il circo sarà allestito nel Parco del Castello Tramontano.

"Il pubblico - è specificato nel comunicato - potrà assistere a rappresentazioni di oltre dieci fra compagnie e artisti circensi per l'80% mai state al Sud, provenienti non solo dall'Italia ma anche da Marocco, Francia, Turchia, Belgio, Germania, Giappone, Kenya. Alle loro performance si accompagneranno intermezzi di vario genere, momenti dedicati alle scuole e ai più piccoli, momenti di scoperta, incontri con gli artisti, e tutta la magia del nouveau cirque nelle sue formazioni più innovative e internazionali. Sarà un viaggio nell'universo del circo contemporaneo diviso in cinque atti: dalla tradizione del circo alle sue frontiere più visionarie, seguendo il filo dei cinque temi del dossier Matera 2019".