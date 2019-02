Sindacati: "Dalla Basilicata 30 bus"

(ANSA) - POTENZA, 7 FEB - Saranno "in migliaia i pensionati, i lavoratori, i giovani e i cittadini lucani" che sabato 9 febbraio si recheranno a Roma per la mobilitazione unitaria nazionale #FuturoalLavoro indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della piattaforma con la quale le tre confederazioni "avanzano le loro proposte e chiedono al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese". Lo hanno annunciato i segretari lucani dei tre sindacati, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro, spiegando che "le organizzazioni sindacali regionali hanno messo a disposizione 30 pullman in partenza da tutto il territorio per un totale di circa 1.530 persone".