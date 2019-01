Melfi, autunno preserie ibrida Renegade

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Sarà avviata in autunno la produzione della preserie della Renegade Ibrida nello stabilimento Fca di Melfi con una "salita produttiva nel primo trimestre del 2020 con un programma formativo per tutti i lavoratori". A maggio verranno completati i lavori di adeguamento della linea della ex Punto. Lo riferiscono Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri.

Per i 7.200 dipendenti saranno prorogati i contratti di solidarietà dal 31 gennaio al 29 dicembre 2019. "Purtroppo - commentano Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm, e Marco Lomio, numero uno della Uilm Basilicata - il contratto di solidarietà comporta disagi economici e organizzativi, ma è un passaggio necessario per preparare il terreno a un futuro di piena occupazione e di rilancio dello stabilimento Fca e dell'indotto. Chiediamo di poter conoscere quanto prima anche lo stato di avanzamento del progetto Jeep Compass, che deve andare avanti nonostante i problemi causati dalla intempestiva norma del bonus-malus sulle auto elettriche".