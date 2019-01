A Potenza scuole chiuse anche lunedì

(ANSA) - POTENZA, 26 GEN - "A causa delle difficoltà che ancora si registrano in città, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza della viabilità pedonale", il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole, compresi gli asili nido, anche per lunedì 28 gennaio. Nel capoluogo lucano, a causa del maltempo, le scuole sono rimaste chiuse già ieri e oggi.

Intanto l'Enel ha reso noto che "rispetto alla situazione delle ore 12 di ieri, 25 gennaio" in Basilicata "sono stati complessivamente rialimentati oltre 24.500 clienti" e "che ne restano al momento disalimentati 5.500 in provincia di Potenza, distribuiti principalmente in aree nelle quali persistono problemi di viabilità che ne ostacolano l'accesso".