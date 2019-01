Tanta neve nel Potentino, scuole chiuse

Una abbondante nevicata sta interessando da circa 12 ore gran parte della provincia di Potenza, dove comunque la circolazione automobilistica - in particolare sull'autostrada A2 del Mediterraneo e sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno) - si svolge per il momento con accettabile regolarità.

All'altezza di alcuni svincoli, tuttavia, la Polizia stradale vigila affinché gli automobilisti siano dotati di catene o le loro auto di pneumatici da neve. I mezzi pesanti sono fermi da ieri pomeriggio. Le scuole sono chiuse a Potenza e in oltre 30 comuni della provincia: i sindaci lo hanno deciso già ieri pomeriggio, dopo l'allerta meteo della protezione civile e le previsioni, certissime, della nevicata in arrivo. Situazione difficile nel capoluogo, anche per i rami degli alberi spezzati dal peso della neve. Il sindaco Dario De Luca, ha chiesto già ieri sera tardi ai residenti nelle zone rurali di non uscire di casa se non per motivi urgenti.