Regione: Piero Lacorazza si candida

(ANSA) - POTENZA, 23 GEN - Piero Lacorazza - iscritto al Pd, ma "autosospesosi" dal gruppo nel Consiglio regionale della Basilicata - si è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione per le elezioni del 24 marzo. "La mia - ha spiegato stamani in una conferenza stampa - è la prima candidatura emersa dalla maggioranza di centrosinistra che ha amministrato in questi anni, ma nelle ultime settimane non ho visto dibattito sui contenuti, ma solo sulle candidature, e vorrei essere una 'chiave' per riaprire questo confronto".