Mattarella, Matera è il Sud che innova

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Matera è "un simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitando iniziative". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in chiusura della cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale europea della Cultura 2019. Matera, ha aggiunto, "è simbolo anche dei vari Sud d'Europa, così importanti per il Continente, perché nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo destino e per quello del pianeta". Per il capo dello Stato, "la cultura costituisce il tessuto connettivo della civiltà europea. Non cultura di pochi, non cultura che marca diseguaglianza dei saperi - e dunque delle opportunità - ma cultura che include, che genera solidarietà; e che muove dai luoghi, dalle radici storiche". La serata, aperta dall'Inno alla gioia e suggellata dai fuochi d'artificio, è stata condotta da Gigi Proietti.