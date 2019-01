"Valorizzato patrimonio conoscenze"

(ANSA) - MATERA, 17 GEN - "Sono diversi gli interventi messi in campo dalla Regione Basilicata per qualificazione l'offerta formativa e culturale della città di Matera, adeguando gli edifici scolastici e valorizzando al contempo l'immenso patrimonio urbano di conoscenze". Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - l'assessore alle Politiche di sviluppo, formazione, lavoro e ricerca, Roberto Cifarelli, "mettendo in evidenza gli sforzi compiuti dalla Regione Basilicata, in vista di Matera Capitale europea della Cultura 2019, anche sul versante delle infrastrutture e delle iniziative legate all'università e al mondo della scuola".