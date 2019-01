Pd: il 12 gennaio in piazza a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 10 GEN - "In linea con la mobilitazione #cambiodirotta decisa dal Partito democratico nazionale per il 12 gennaio", il Pd "ha organizzato una manifestazione che partirà alle 16, dalla sede del circolo di Potenza, in via del Popolo". Si tratta "di un evento aperto non solo - è scritto nel comunicato firmato, tra gli altri, dal segretario regionale, Mario Polese - ai tesserati e dirigenti del partito, ma anche a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte dal Governo gialloverde nella Manovra approvata in Parlamento a fine anno".