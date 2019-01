2 luglio Matera: il bozzetto del carro

(ANSA) - MATERA, 9 GEN - Per il secondo anno consecutivo, saranno i fratelli Raffaele e Claudia Pentasuglia a realizzare il carro trionfale di cartapesta per la 630/a edizione della festa del 2 luglio in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Per l'edizione 2019, l'anno della Città dei Sassi da Capitale europea della Cultura, il carro avrà per tema "La fede genera cultura - Paolo all'Areopago di Atene" dagli Atti degli Apostoli. Il bozzetto è stato presentato oggi in Cattedrale.