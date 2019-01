Camere commercio: si punta sul digitale

(ANSA) - POTENZA, 07 GEN - Torna "Crescere in digitale", il programma promosso dal ministero del Lavoro nell'ambito di Garanzia Giovani, e attuato dall'Anpal in collaborazione con Unioncamere e Google. La Camera di Commercio della Basilicata, "che già negli anni scorsi attraverso le due Camere provinciali e le rispettive aziende speciali", aveva aderito al programma, "tornerà a favorire l'incrocio tra giovani in cerca di occupazione e aziende che necessitano di profili 'digital', per la realizzazione di tirocini basati su un programma arricchito di nuovi contenuti formativi, per portare l'attenzione su Industria 4.0".