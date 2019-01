(ANSA) - MATERA, 4 GEN - A Matera quattro spargisale saranno in azione dal primo pomeriggio "per consentire di raggiungere in maniera più capillare tutte le zone della città che comunque restano in gran parte percorribili per le auto attrezzate con catene o pneumatici da neve". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale.