Confapi a Castelli, tante opere da fare!

(ANSA) - MATERA, 31 DIC - La "carenza di infrastrutture della mobilità" in Basilicata e "la necessità di una politica industriale per la piccole e media impresa in Italia" sono due dei punti principali di un documento che la Confapi di Matera ha consegnato oggi al Viceministro dell'Economia, Laura Castelli, in un incontro svoltosi nella città dei Sassi. Il presidente dell'associazione, Massimo De Salvo, ha detto che Matera "sconta una carenza atavica di infrastrutture, materiali e immateriali, che le conferiscono una connotazione negativa soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità, cioè i collegamenti".