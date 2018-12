Tv: la città di Matera su Rai Storia

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - Città tra le più antiche al mondo, Matera "è per alcuni aspetti davvero unica: per il luogo dove è sorta, una profonda gravina, e per la sua configurazione, di cui colpiscono subito gli straordinari Sassi, quartieri scavati nel tufo della montagna". Una città che Gianluca Miligi racconta nel documentario "La città nella roccia", in onda domani 30 dicembre alle 23 e lunedì 31 alle 19 su Rai Storia, per l'ultima puntata della serie televisiva "Voci di una terra, Basilicata".