(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - "Mi sembra inspiegabile quello che sta accadendo e continuo a combattere con le armi che sono a disposizione di un cittadino come me". Lo ha detto Marcello Pittella (Pd), presidente della Regione Basilicata sospeso dall'incarico dallo scorso 6 luglio (quando fu posto agli arresti domiciliari) in seguito all'inchiesta sulla sanità lucana della Procura della Repubblica di Matera. Per Pittella ieri il Tribunale del Riesame ha confermato il divieto di dimora, pronunciandosi in seguito alla sentenza della Cassazione che aveva accolto il ricorso presentato dagli avvocati del governatore e che aveva annullato il provvedimento e lo aveva rinviato allo stesso Tribunale del Riesame.