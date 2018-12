(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla Fondovalle dell'Agri, nei pressi di Missanello (Potenza). In un comunicato l'Anas ha specificato che nella zona dell'incidente "è stato istituito un senso unico alternato e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni".