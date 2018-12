Editoria: flash mob Gazzetta Mezzogiorno

(ANSA) - BARI, 29 DIC - Accompagnati dalle note dei musicisti dell'orchestra del teatro Petruzzelli, lettori e i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno hanno partecipato questa mattina a Bari ad un flash mob organizzato in una delle strade principali del centro cittadino in difesa dello storico quotidiano il cui futuro è messo a rischio dopo il sequestro delle quote societarie nell'ambito di un'inchiesta antimafia della procura di Catania. All'iniziativa, organizzata in occasione del 'Gazzetta day' (i lettori sono stati invitati a comprare due numeri del quotidiano), hanno partecipato anche il direttore del giornale, Giuseppe De Tomaso, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "La Gazzetta - ha detto Decaro - è un elemento identitario di questa città. Un giornale è importante per la democrazia della comunità". "La Gazzetta del Mezzogiorno - ha aggiunto De Tomaso - ha segnato la storia nel nome dell'unità del Paese, non solo economica, ma effettiva".