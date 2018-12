Potenza, il Leone in 'piazza 18 Agosto'

(ANSA) - POTENZA, 20 DIC - Sarà collocata al centro di piazza Vittorio Emanuele II (nota anche come piazza 18 Agosto) la Statua in bronzo del 'Leone Rampante', emblema della Città di Potenza, realizzata dall'artista Vito Natalino Giacummo (Omar).

Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale specificando che "la scultura attualmente collocata in largo Pignatari, verrà trasferita in una delle principali piazze cittadine per consentirne una maggiore visibilità e, contestualmente, andare a occupare fisicamente il centro della città, il punto dal quale si dipanano i principali assi viari cittadini e verso il quale convergono i flussi di quanti raggiungono il capoluogo di regione".