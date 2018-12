Migranti: rivolta nel Cpr, due arrestati

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - Al termine di momenti di forte tensione, culminata in una rivolta nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gevasio (Potenza), la Polizia - che era sul posto per prelevare e accompagnare sei cittadini nigeriani nel Cpr di Ponte Galeria di Roma per il successivo rimpatrio - ha arrestato due loro connazionali, uno di 38 anni e l'altro di 23. Non sono stati registrati feriti tra gli agenti.

I due - accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato - sono stati tra i protagonisti della rivolta che - secondo quanto reso noto dalla Questura di Potenza - ha coinvolto altre 10-15 persone.