Nel Vulture un presepe vivente 'a tappe'

(ANSA) - POTENZA, 14 DIC - Tre centri alle pendici del monte del Vulture saranno la scenografia per un presepe vivente "in rete", raccontando con un percorso suggestivo i diversi momenti della natività: centinaia di figuranti e decine di scene, che partiranno da Rapolla il 23 dicembre con "Il Presepe Napoletano" nel parco urbano delle cantine, per poi proseguire a Barile il 26 dicembre con "Barile come Betlemme", nel parco urbano delle cantine Shesh, e chiudere il 6 gennaio a Rionero in Vulture con il "Presepe Narrato", nel rione Costa.