Auto: Fca, Jeep +29,1% a novembre

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Le vendite di Fca in Europa sono in calo ma "è decisamente positivo il risultato ottenuto da Jeep, che in novembre registra quasi 13.800 vetture, il 29,1% in più dello stesso mese del 2017. Nell'anno sono 156 mila le Jeep immatricolate, in crescita del 57,4% in confronto allo stesso periodo del 2017. Nei segmenti in cui è presente Jeep cresce, sia nel mese sia nel progressivo annuo, di valori sensibilmente maggiori a quelli del mercato". Lo sottolinea Fca in una nota. Nello stabilimento di Melfi (Potenza) si produce le Jeep Renegade.