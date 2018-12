Matera 2019, economia e cooperazione

(ANSA) - MATERA, 13 DIC - "Un nuovo anno di successo": è la definizione usata dall'Istat per definire i dati dei flussi turistici nel Belpaese nel 2017. Considerando i dati regione per regione, emerge come la Basilicata sia al secondo posto, con un +6,5% (subito dopo la Sicilia con un +7,3%) in termini di presenze rispetto all'anno precedente, anche se l'89,5% di questi turisti sono residenti in Italia. In vista di Matera Capitale europea della Cultura 2019, quest'analisi rafforza ulteriormente la volontà di Confindustria e della Camera di Commercio ItalAfrica, di sostenere il territorio, con l'internazionalizzazione in grado di favorire attività di import-export e di cooperazione economica tra pmi locali ed estere, soprattutto con i Paesi dell'Africa centrale dell'America centrale e Latina, nel convincimento che la cultura generi economia.