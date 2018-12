A Potenza il progetto 'Ecostazioni'

(ANSA) - POTENZA, 13 DIC - Conferire rifiuti potrà garantire ai cittadini di Potenza sconti, coupon e premi, e nel lungo periodo anche una riduzione sulla tassa dei rifiuti: nel capoluogo lucano sono state già installate tre "Ecostazioni" - in via Anzio, in via Nitti e in via delle Medaglie olimpiche - e una quarta sarà prossimamente posizionata in piazza Zara, in cui conferire plastica, piccoli apparecchi elettronici, pile e toner, ottenendo all'istante un vantaggio erogato dall'ecostazione. Il progetto - realizzato dal Comune di Potenza, dall'Acta e dal Corepla - è stato presentato stamani in una conferenza stampa.